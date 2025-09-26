楽天は26日、10月2日から2026シーズン楽天イーグルス公式ファンクラブ「CLUB EAGLES」の入会受付を開始することになったと発表した。

「CLUB EAGLES」は、全コースに「ファンクラブユニフォーム2026」や、無料で観戦できるチケット引換クーポンなどの特典が付いて、より楽しく、よりお得に楽天イーグルスを応援していただけるファンクラブ。応援スタイルに応じて、プレミアムコース、ハイグレードコース、スタンダードコース、ライトコースの4つのコースを用意。

2026シーズンは、スタンダードコース以上の選択特典として、宗山 塁選手、古謝 樹選手、中島 大輔選手が初めてプロデュースしたグッズが登場する。

■選べる4つのコース 年会費（税込）

・プレミアムコース 102,000円

プレミアムコースだけの特典として、必ずもらえるミズノ製のグッズやアパレルに加え、オリジナルの選手直筆サイン入りグッズやプロモデルユニフォームなどを選べる特典も。最上級でしか味わえないステータスをお楽しみいただけるコース。

・ハイグレードコース 32,000円

選手直筆サイン入りグッズや選手イベント参加権利を選べる特典付き。より贅沢な体験を楽しめるコース。

・スタンダードコース 12,000円

観戦重視、グッズ重視など、スタイルに合わせて選べる特典付き。充実の内容でイーグルスをより身近に感じられるコース。

・ライトコース 2,000円

無料で観戦できるチケット引換クーポン2枚と、「ファンクラブユニフォーム2026」が付いて、気軽に応援を始められるコース。

■2026シーズンCLUB EAGLESおすすめポイント

①昨年に引き続き、全コースの特典として「ファンクラブユニフォーム2026」をプレゼント！

※ライトコースのユニフォームはプリント仕様で背番号・背ネームはありません

②「ファンクラブユニフォーム2026」にぴったりなデザインの「ファンクラブキャップ2026」が新登場！

③観戦チケットのファンクラブ先行販売期間中、一般販売価格より500円お得にご購入いただける新サービスを開始！

④宗山 塁選手、古謝 樹選手、中島 大輔選手が初めてプロデュースを手掛けたバックパック（ポーチ付き）が選択特典として登場！

※②③④はスタンダードコース以上対象

≪選手プロデュースグッズ コメント≫

・宗山 塁選手

「ブラウンをベースに、ポケットはイエローの迷彩という自分自身も使いたい色合いにしました！」

・古謝 樹選手

「MyHEROカラーを取り入れ、シンプルかつ実用的なデザインにしました！プライベートでも使えます！」

・中島 大輔選手

「ベージュでかわいく仕上げました。どこかにある『覇気』の文字も探してください！」

※プロデュースの様子は10月中旬に球団公式YouTubeで公開予定

■新規入会および継続入会手続受付開始

・プレミアムコース 10月2日（木）10:00～

・ハイグレードコース 10月2日（木）14:00～

・スタンダードコース、ライトコース 10月2日（木）17:00～