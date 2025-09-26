大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は25日（日本時間26日）、敵地チェイス・フィールドで行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」として先発出場し、チームを4年連続ナショナルリーグ西部地区優勝に導く自己最多タイとなる第54号2ランホームランを放った。



第1打席は中飛、第2打席は空振り三振で無安打に終わったが、迎えた4回の第3打席。ダイヤモンドバックスの2番手、ナビル・クリスマット投手が投じた3球目のチェンジアップをうまくすくい上げ、右翼席のプール付近に飛び込むホームランとなった。







これにより、ナ・リーグ本塁打ランキングトップのフィラデルフィア・フィリーズ、カイル・シュワーバー選手の56本に2本差に迫り、自己最多記録の更新にも期待がかかる。



試合は、エース山本由伸投手の6回無失点の好投やフレディ・フリーマン選手の2本塁打などもあり、ドジャースが8-0で快勝。ナショナルリーグ西部地区で4年連続、通算23回目の優勝を決めた。









