新しい学校のリーダーズ・MIZYU「山口県でご飯しました」4人きりの旅行で過ごした特別な時間

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。9月22日（月）の放送では、メンバーが近況を振り返りました。SUZUKA：海外ツアー「THE MARCHING OF AG! TOUR」も開催決定でございます！ 場所は台北、上海、シドニー、メルボルンでライブします。我々はオーストラリアが初めてやね。MIZYU：初めて！KANON：行くのが初めてですね～。RIN：上海も行くのが初めてだよね、地域的には。KANON：初めてか。でもね、ソールドアウトしてる場所もあったりして、Arigatoですね。MIZYU：Arigatoです。SUZUKA：もうすでにチケット買ってくれてるYOU！ せーの……。全員：Arigato！SUZUKA：届くかな、これ？ 聴いてくれるかな？KANON：聴いてくれるかな？ ぜひ、日本の方も旅行がてら、一緒にマーチングしてくれませんか？MIZYU：「THE MARCHING OF AG!」っていうのは、「新しい学校はすゝむ」って意味ですからね。本当に付随しておりますので、一緒に進みましょう！ ぜひ！ We are marching！SUZUKA：We are marching！ ほんで、夏フェス、たくさん出演してきました！MIZYU：あちかったね？SUZUKA：あちかったね。KANON：あちかった。MIZYU：終わったね、全部ね？全員：終わったね。SUZUKA：え～!? 終わっちゃったよね。MIZYU：今年のフェスはさ、半分ぐらい4人で体当たりライブをして、あと半分は（私たちのバンドメンバーの）青春音楽部のバンドセットに登場してもらって、より音楽的にフェスに出演することができて、私たちとしても新しい夏フェスの過ごし方だったなと思います。どっちも好き。SUZUKA：どっちも好きやな。KANON：じゃあ、青春音楽部にまずArigato！を。SUZUKA：そうやね。青春音楽部、まじでArigato！KANON：そして新しくフェスで出会ってくれたみなさまも……。全員：Arigato！MIZYU：出会いがいっぱいあるフェスは大好きです。SUZUKA：今回だいぶエンジョイしてない？ うちら。KANON：めちゃくちゃエンジョイしてる、多分ファンの人も気づいてるけど。あと、地方で4人でもご飯いったよね。4人だけで。RIN：4人きりで、っていうのが意外となかったから、今まで。MIZYU：山口かな？ 山口でご飯しましたね。KANON：話が弾んじゃったよね。SUZUKA：でも、フェスもあれやな。旅行がてらになるな。MIZYU：なるね。いや、それも楽しいよね。SUZUKA：楽しい。来年もいっぱい出れるようにね。楽しみやね。MIZYU：楽しみましょう。SUZUKA：じゃあ、近況Arigato！ はこんなもんですかね？KANON：こんなもんですかね。KANON：Arigatoございます。MIZYU：Arigatoございます！