新しい学校のリーダーズ・MIZYU「山口県でご飯しました」4人きりの旅行で過ごした特別な時間

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。
9月22日（月）の放送では、メンバーが近況を振り返りました。
――今年の思い出は夏フェス三昧
SUZUKA：海外ツアー「THE MARCHING OF AG! TOUR」も開催決定でございます！ 場所は台北、上海、シドニー、メルボルンでライブします。我々はオーストラリアが初めてやね。
MIZYU：初めて！
KANON：行くのが初めてですね～。
RIN：上海も行くのが初めてだよね、地域的には。
KANON：初めてか。でもね、ソールドアウトしてる場所もあったりして、Arigatoですね。
MIZYU：Arigatoです。
SUZUKA：もうすでにチケット買ってくれてるYOU！ せーの……。
全員：Arigato！
SUZUKA：届くかな、これ？ 聴いてくれるかな？
KANON：聴いてくれるかな？ ぜひ、日本の方も旅行がてら、一緒にマーチングしてくれませんか？
MIZYU：「THE MARCHING OF AG!」っていうのは、「新しい学校はすゝむ」って意味ですからね。本当に付随しておりますので、一緒に進みましょう！ ぜひ！ We are marching！
SUZUKA：We are marching！ ほんで、夏フェス、たくさん出演してきました！
MIZYU：あちかったね？
SUZUKA：あちかったね。
KANON：あちかった。
MIZYU：終わったね、全部ね？
全員：終わったね。
SUZUKA：え～!? 終わっちゃったよね。
MIZYU：今年のフェスはさ、半分ぐらい4人で体当たりライブをして、あと半分は（私たちのバンドメンバーの）青春音楽部のバンドセットに登場してもらって、より音楽的にフェスに出演することができて、私たちとしても新しい夏フェスの過ごし方だったなと思います。どっちも好き。
SUZUKA：どっちも好きやな。
KANON：じゃあ、青春音楽部にまずArigato！を。
SUZUKA：そうやね。青春音楽部、まじでArigato！
KANON：そして新しくフェスで出会ってくれたみなさまも……。
全員：Arigato！
MIZYU：出会いがいっぱいあるフェスは大好きです。
SUZUKA：今回だいぶエンジョイしてない？ うちら。
KANON：めちゃくちゃエンジョイしてる、多分ファンの人も気づいてるけど。あと、地方で4人でもご飯いったよね。4人だけで。
RIN：4人きりで、っていうのが意外となかったから、今まで。
MIZYU：山口かな？ 山口でご飯しましたね。
KANON：話が弾んじゃったよね。
SUZUKA：でも、フェスもあれやな。旅行がてらになるな。
MIZYU：なるね。いや、それも楽しいよね。
SUZUKA：楽しい。来年もいっぱい出れるようにね。楽しみやね。
MIZYU：楽しみましょう。
SUZUKA：じゃあ、近況Arigato！ はこんなもんですかね？
KANON：こんなもんですかね。
KANON：Arigatoございます。
MIZYU：Arigatoございます！
