大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は25日（日本時間26日）、敵地アリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。4-0のリードで迎えた4回、自己最多となる今季第54号2ラン本塁打を放った。米メディア『ドジャース・ネイション』のノア・カムラス記者が綴っている。

ドジャースはこの日、ナ・リーグ西地区の地区優勝がかかった一戦でフレディ・フリーマン内野手とアンディ・パヘス外野手の本塁打などで先制。2回に4点を奪い、先発の山本由伸投手を援護する形となった。







そして4回、大谷の第3打席、ダイヤモンドバックスのナビル・クリスマット投手の3球目を捉え、右中間スタンドに自己最多タイとなる第54号2ラン本塁打を放ってリードを広げた。山本は6回を無失点に抑える好投を見せ、ドジャースは4年連続の地区優勝を決めた。



大谷の本塁打についてカムラス氏は「大谷が54号本塁打で自己最多記録に並んだ。次の1本は自己最高記録かつドジャース球団記録となる。昨年、ドジャース移籍初年度に自身が樹立した記録を更新する形だ。ちなみに大谷は今季、防御率2.87も記録している」と綴っている。











【動画】大谷翔平、自己最多タイの今季第54号ホームランがこれだ！

