「1イニング限定なら問題無し」佐々木朗希が大舞台でクローザーか？　9回…

60日間の故障者リスト（IL）入りしていたロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が、24日（日本時間25日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦でメジャー復帰を果たした。キャリア初のリリーフ登板となったが、上々の滑り出しを見せている。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群のため長期離脱した後、傘下3Aオクラホマシティ・コメッツの一員としてマイナーリーグで調整を続けていた。直近の2試合では好投を披露し、その活躍が認められて今回の登板に繋がっている。ブレーク・スネル投手に代わって7回に佐々木がマウンドに立つと、安定した投球で三者凡退とした。

それを踏まえ、同メディアは「切り札を欠いたドジャースに、驚きの救世主を予想する声がある。たとえば、MLBネットワークのトム・ヴァードゥッチ記者が予想したのは、なんと佐々木がポストシーズンでクローザーを務めるというものだった。高い負荷の場面、さらには9回を任される可能性すらある」と伝えている。

その根拠として「1イニング限定なら球速の問題は解消される。同じ打線を複数回相手にしなくて済むため、シンプルに持ち味のボールを生かせる。さらにリハビリ登板での好感触が、制球難のメンタル面の改善にも繋がるだろう。彼の潜在能力は依然として計り知れない。すべてのスカウトが口を揃えて認めてきた才能だ。リリーフ起用による効果が合わされば、ヴァードゥッチの予想も突拍子もない話ではなくなるかもしれない。彼がプレーオフのマウンドで9回を締める姿、決して夢物語ではない」と説明した。

