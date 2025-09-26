大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、第3捕手だったベン・ロートベット捕手が存在感を高めている。チームにとっては嬉しい誤算だが、アンドリュー・フリードマン編成本部長もここまでの活躍に満足しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「今月、ウィル・スミス捕手とダルトン・ラッシング捕手がそれぞれ負傷したため、ロートベットが予想外に正捕手になった。ラッシングはその後故障者リスト（IL）から復帰したが、ロートベットの台頭によりバックアップの役割に留まっている。彼はチームがノーヒットノーランに迫った試合にも何度か出場しており、投手陣は彼にボールを投げることを楽しんでいるようだ」と言及。

続けて、「彼は明らかに豊富な経験を持ち、投手陣を率いる手腕は素晴らしいものだ。彼は捕手として、まさに奉仕とリーダーシップの精神を持ち、多くの投手の心を掴んでいる。もちろん、投手陣の投球は彼ら自身に大きく左右されるが、同時に、彼らがロートベットに対して安心感を抱いていることも、彼らの成功につながっているのだ」というフリードマン編成本部長のコメントを伝えている。

ドジャースは右手負傷で離脱中のスミスに骨折が発覚し、ポストシーズンの出場が不透明な状況になっている。もし出場できない場合は、ロートベットにかかる期待はこれまで以上に大きくなりそうだ。

