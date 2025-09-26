「回復させることが急務」千賀滉大の今季復帰を見送り？　大舞台のぶっつ…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する千賀滉大投手のメジャー復帰は当分先になるかもしれない。同球団を率いるカルロス・メンドーサ監督が、マイアミ・マーリンズとのシリーズで起用しないことを示唆したと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

千賀はシーズン前半こそ絶好調だったものの、怪我で離脱したのを境に失速。勝利を逃す日々が続き、球団側との話し合いの末にマイナー降格となった。現在は傘下3Aシラキュースの一員として調整を続けているが、最近行われた実戦形式の練習では直球の球速が93マイル（約150キロ）前後にとどまり、良くない印象を残している。

それを踏まえ、メンドーサ監督は「悪くはなかったが平凡な内容だった。フロリダの暑さにやられて少し疲れてしまったようだね。体調は問題なく健康だ。ただ、うまく噛み合っていない」と語っていた。チームはワイルドカード枠を巡って争っているが、次のマーリンズ戦までには決まっているかもしれない。実質的に消化試合となり得るが、それでも千賀が先発起用される可能性は低い。

同メディアは「もし登板機会がなければ、昨季のようにぶっつけ本番でポストシーズンのロースター入りさせるのは難しくなる。つまり、千賀は今季これ以上メジャーのマウンドに立たないままオフに入るだろう。2023年に結んだ5年総額7500万ドル（約112億円）の契約も、すでに3年目。ここ2年で投げたのはわずか118回2/3にとどまっている。メッツはまだ彼に3000万ドルの未払い金を抱えており、彼を適切な状態に回復されることが急務だ。それが今季終盤なのか、あるいは来季以降なのかは不透明だ」と伝えている。

