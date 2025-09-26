「あの痙攣さえなければ」菊池雄星、好投中に緊急降板！　エンゼルス監督…

菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星投手は、24日（日本時間25日）に行われたカンザスシティ・ロイヤルズ戦で先発し、5回まで投げて1安打1失点1四球6奪三振の好投を披露した。緊急降板により続行不可能になったことを、エンゼルスを率いるレイ・モンゴメリー監督代行が残念がっている。米メディア『ヘイローハングアウト』が報じた。

菊池は初回から三者凡退に抑え、2回と3回も3人で終わらせた。4回も無失点で切り抜けるが、5回にはランデル・グリチェク外野手にソロホームランを打たれてしまう。それでも最小失点で乗り切り、6回に備えて投球練習を行なっていた。しかし、6回のマウンドに上がる前にトレーナーのエリック・マンソン氏と共にベンチへ下がり、ここで緊急降板となっている。幸いにも軽い痙攣と発表されており、大きな怪我ではないようだ。最終的にチームは3-2で競り勝ち、菊池は今季7勝目を飾っている。

だが、あのまま投球を続けることができていれば、もっと良い成績を残していたかもしれない。モンゴメリー監督代行は「今季一番の制球だった。効率的な投球だったし、あの痙攣さえなければどこまでいったかわからない」と語っている。

