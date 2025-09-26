ヨーロッパリーグ（EL）第1節が25日に行われ、ザルツブルク（オーストリア）とポルト（ポルトガル）が対戦した。

チャンピオンズリーグ予選でクラブ・ブルッヘ（ベルギー）に敗れ、3シーズンぶりにELへと臨むザルツブルク。今夏のFIFAクラブワールドカップ2025にも参戦した同クラブだが、直近の国内リーグでは3試合未勝利と苦しい時期を過ごしている。ポルトと激突する今大会初戦で北野颯太はベンチスタート。負傷中の川村拓夢とEL登録外のチェイス・アンリはメンバーから外れた。

試合は開始早々の3分にポルトがゴールに迫る。右サイドでのコーナーキックからガブリ・ベイガがアウトスイングのクロスを送り、相手のクリアをペナルティエリア手前のボルハ・サインスが回収。トラップから振り抜いた豪快な一撃が枠に向かうが、シュートはクロスバーに弾かれた。

以降は一進一退の攻防が続き、65分からは北野が交代でピッチに登場。すると、79分に北野がザルツブルクの決定機を演出する。縦パスを受けたカリム・オニシウォがワンタッチで北野に落とし、左足で前線にスルーパスを供給。抜け出したヨルベ・フェルテセンがGKと1対1となったものの、シュートは枠の右に逸れてしまった。

そんななか、後半アディショナルタイムにウィリアム・ゴメスが劇的ゴールをゲット。結局、そのまま試合は1－0で終了し、ポルトが勝利した。次節は来月2日に行われ、ザルツブルクはアウェイでリヨン（フランス）と対戦。ポルトはホームでツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）と対戦する。

【スコア】

ザルツブルク 0－1 ポルト

【得点者】

0－1 90＋3分 ウィリアム・ゴメス（ポルト）