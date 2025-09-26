日本テレビ系でバラエティ特番『行列のできる相談所 芸能人事件簿2時間スペシャル』が、きょう26日(21:00～)に放送される。

今回のスペシャルは、芸能人たちの“怒りの事件簿”がテーマ。生成AIによるフェイク動画やSNS情報流出問題など、現代社会を揺るがす法律課題では、自分だけが楽しむために作った生成AI動画も、他人に見られたら慰謝料を請求される場合があるとして、弁護士たちがさまざまな見解を示す。

そんなやり取りの最中に、レギュラー放送終了後、参議院議員になった北村晴男弁護士の見解に、橋下徹弁護士は「国会議員になられたから、考えが…」とチクり。北村弁護士は「頭おかしいのはお前だ!」と互いに一歩も譲らず、因縁の議論のが繰り広げられる。その上、MCの明石家さんまと本村健太郎弁護士の間でも思わぬバトルが発生する。

2020年の独立以来、番組初出演となる手越祐也は、さんまとは6年ぶりの再会。現在、事務所の社長を務める手越は、怒りの感情が基本ないことを告白。そんな手越でも抱える悩みは、自身の出演情報が放送前にネットでリークされてしまったこと。「情報解禁前にリークされるのは違法ではないのか?」と真剣に弁護士たちに相談を持ちかける。

また、理想の夫婦ランキング1位の松本伊代は、夫・ヒロミの「デジタル遺産」で弁護士に相談。弁護士たちはそれぞれ、どのような意見を出すのか。

【編集部MEMO】

日曜21時台に放送されていた『行列のできる相談所』は、今年3月にレギュラー放送23年の歴史に幕を下ろし、現在は後番組として『Golden SixTONES』が放送されている。

(C)日テレ