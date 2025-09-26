女優の山下美月とお笑い芸人の出川哲朗が、きょう26日(23:15～)に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『全力!脱力タイムズ』に出演する。

オープニングの収録が始まり、ゲストの山下があいさつをする中、出川の姿が見当たらない。なんと、出川は以前から『脱力タイムズ』への出演を拒んでいるそうで、今回は本番組の収録だとは知らされておらず、山下の誕生日を祝う特別番組だと偽り、スタジオに呼び出す作戦を実行していた。

実は出川の大ファンだという山下のため、誕生日をお祝いするべく、ドラマの撮影現場に突撃すると聞かされている出川。用意された巨大なプレゼントボックスの中に出川が入り、山下を驚かすドッキリを仕掛けるというものだ。しかし、ボックスから出川が飛び出した瞬間に目の前に広がるのは『脱力タイムズ』の収録スタジオで――。

昨年、芸能生活40周年を迎え、多くのお笑いをお茶の間に届けてきた出川も、今年で61歳になるという。年齢的にいつ引退してもおかしくないという危機的状況に。しかし、希代の天才芸人である出川のお笑いを一代で終わらせてしまうのは国民的大損失だ。

そこで今回は、我こそは“出川哲朗を受け継ぎたい”という猛者たちが一同に集結。出川が自ら審査委員長となり、出川の継承者を決める賞レースを開催する。

「THE 出川哲朗 継承選手権」を略し“TDK”と題したこの賞レースは、出川が生み出した有名な口癖を“出川ワード”とし、この“出川ワード”の使い方が一番上手だった人に譲ってもらうことに。数ある“出川ワード”の中から挑戦者たちが競い合うワードは「お前はバカか!」。これにMCのアリタ哲平(有田哲平)は「シンプルな言葉ですが、いつの間にか出川さんのワードになりましたね」と語る。

出川の後継者を目指す者が次々と登場する中、本来登場する予定だった、ある参加者が急きょ来られなくなったといい、アリタからエキストラと一緒に出川に挑戦してほしいと依頼する。しぶしぶ参加することになった出川だが、いざ相手役のエキストラが登場すると驚きの表情を浮かべ「おかしいだろ!」と叫び――。

その後、思いもよらない展開の連続に出川は困惑する。

山下美月は、フジテレビ系ドラマ『新東京水上警察』(10月7日スタート、毎週火曜21:00～)に出演するため、一級船舶免許を取得。スケジュールの合間を縫ってさまざまな船の知識を学び、実際に船にも乗って操船技術を身につけた末、見事国家試験に合格した。

