日本ラーメン協会は11月26日〜30日、「日本ご当地ラーメン総選挙2025」を東京・新宿大久保公園にて開催する。
同企画では、来場者の投票でご当地ラーメンの日本一を決める参加型の食フェス。
会場には、9月24日まで開催していたWEB予選を通過した全国のご当地ラーメン10種が集結し、ラーメンを1杯1,100円にて提供する。
開催時間は11:00〜21:00で入場は無料。全店共通食券制となっている。
