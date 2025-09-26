「デジタル化の窓口」を運営するクリエイティブバンクは9月18日、全国の物流業界の関係者に向けて実施した「運送業務の効率とデジタル化」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は9月8日〜11日、20代〜60代の男女1,032人を対象に行われた。

あなた(もしくはお勤め先の運送担当者)のトラック運送において、到着から積み下ろし開始までの待ち時間はどれくらいですか?

まず、トラックの現地到着から積み下ろし開始までの待ち時間について聞いたところ、30分未満の回答は32.7%にのぼった。そのうち、約4割は従業員数49人以下の小規模事業者である事も分かった。

一方で、「わからない」との回答も31.8%見られ、運送現場の状況把握や可視化への課題も伺える結果となった。

次に、積み下ろし作業にかかる時間を尋ねると、「30分未満」が30.7%、「30分〜1時間未満」が25.4%となり、あわせて過半数が1時間未満に収まっている事が分かった。

あなた(もしくはお勤め先の運送担当者)のトラック運送において、積み下ろし作業にかかる時間はどれくらいですか?

続いて、トラック運送におけるトラックの積載率(荷台の埋まり具合)について聞いてみた。その結果、約半数は50%以上となった。「30%未満」は7%、「30〜50%未満」は15%。

あなた(もしくはお勤め先の運送担当者)のトラック運送において、トラックの積載率(荷台の埋まり具合)はどれくらいですか?

物流効率化に向けたデジタルツールの利用状況を尋ねたところ、デジタルツールの活用率は41.5%にのぼった。そのうち、76.6%が「良い効果を感じた」と回答している。

トラック運送の効率化の為のデジタルツールの利用の有無

効果の内訳を見てみると、「待ち時間が短くなった」(18.7%)、「人手不足でも回せるようになった」(15.4%)、「荷台の埋まり具合(積載率)が良くなった」(15.2%)、「報告・資料作成が楽になった」(14.3%)など多岐にわたる結果となっている。