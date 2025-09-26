ローソンは「MACHI cafe＋」にて、「お値段そのまま増量キャンペーン」を実施している。9月16日からは、新商品として「カフェモカスムージー」も発売した。

お値段そのまま増量キャンペーン

9月29日までは、「ブルーベリーバナナミルクスムージー」はブルーベリー3倍、「いちごバナナスムージー」はいちご3倍、「ダークチョコバナナスムージー」はチョコレートが3倍になるキャンペーンを実施している。

新商品「カフェモカスムージー」は、濃厚でなめらかなチョコレートとエスプレッソを組み合わせたデザート感覚のドリンク。