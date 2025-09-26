シャオミ・ジャパンは9月26日、ポータブルBluetoothスピーカーの新製品「Xiaomi サウンドパーティ」を発表した。50Wの高出力と3Dライティング機能で、パーティーやアウトドアレジャーで活用できる。予想実売価格は11,980円で、10月10日までは9,980円で販売する。発売は9月26日。

パーティーや屋外イベントでの使用を想定したBluetoothスピーカー。15Wのツイーターと35Wのウーファーを組み合わせた50Wの高出力システムに、低音を強化するベースブーストモードを搭載する。音質面では、ハーマン社のAudioEFX技術によるチューニングが施されている。2台をペアリングしてステレオ再生する機能も備える。

デザイン面では、オレンジとブラックを基調とした配色に、時空トンネルをイメージした3Dライティング機能を採用する。本体にはハンドルを内蔵し、手軽に持ち運びできる。IP67の防水・防塵性能を備え、屋外でも使える。バッテリー容量は5200mAhで、最大26時間の連続再生が可能。PD急速充電に対応し、10分の充電で約2時間の再生ができる。最大15Wの出力でスマートフォンなどの充電もできる。

本体サイズは255×92×92mm、重さは約1200g。