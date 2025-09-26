シャオミ・ジャパンは9月26日、スマートバンド「Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition」を発表した。すでに販売中の「Xiaomi Smart Band 10」のデザインバリエーションモデル。予想実売価格は11,980円。発売は9月26日。

1.72インチのベゼルレス有機ELディスプレイを搭載したスマートバンド。ディスプレイは1500ニトと明るい。Glimmer Editionは外装やバンドを変更し、質感を高めた。