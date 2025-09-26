「どうしよう…」　あの、ロッキンのバックヤードでピンチ!? 勇気を出した結果…

歌手でタレント・あのが23日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。野外音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」の裏話を語った。

あの

今年から“社交的”に「あいさつもしようかな?」

5日間にわたって開催され、約30万人を動員した同フェス。最終日の21日にライブを行ったあのは、「めっちゃ楽しかった。超よかったな。武道館後だったからかな?」と大満足だった様子。大好きなマキシマム ザ ホルモンも出演しており、「僕が終わったら、すぐホルモンだったのね。速攻、私服に着替えて、めっちゃ急いで観に行った」と明かし、「めちゃくちゃカッコよかった。ヘドバンもしましたし、超ノッて。いつ観てもカッコいいのがすごい」と興奮気味に振り返った。

また、「今までのフェスは楽屋にこもりすぎた。誰ともしゃべらず帰ってた」というあのだが、「今年から社交的じゃないけど。外出てみようかな? あいさつもしようかな? って」と心境の変化を吐露。意を決して、ケータリングエリアに行くと、マキシマムザ亮君に遭遇したという。しかし、お互いに“人見知り”のため、飲み物の注文すらまともにできず、「僕は亮君に“ハイボール”って言って、亮君は店員さんにニッコリするだけ」「2人でモジモジして。ニッコリだけして怖すぎるでしょ」とぶっちゃけた。

「僕の周りは、頼んでくれる人が多いから。“ハイボールがいい”ってその人に言ったら、僕が頼めなくても、その人が言ってくれる」と打ち明けたあの。今度は、ナヲが勧めてくれたチーズリゾットを一人で注文することになり、「どうしよう……」と内心焦りつつ、勇気を出して店員にオーダー。ところが、注文が通っているのか心配になり、「チーズリゾットください」と何度も言ってしまったそうで、「“はーい、やってます”って言われて。よかったと思って」と一安心したことを明かした。

その後、チーズリゾットを無事に受け取り、「ちゃんとおいしくて。こんなの食べれるんだ! って、フェス飯に感動しながら。こんなにおいしいんだったら、食べとけばよかった」と感激しながら、「そこまでが大変。しんどい、マジで。ヘトヘトになりながら食べて」と苦笑い。最後は、「僕、頑張ったでしょ(笑)? いろいろハードルは高かったけど、フェスはやっぱり楽しむもんだなって思いました」と振り返りつつ、「来年もロッキンで楽しみたい」と早くも来年が待ち遠しい様子だった。

