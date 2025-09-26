女優の釈由美子が19日、YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。主演ドラマ『スカイハイ』(テレビ朝日系)の裏話を明かした。

釈由美子

泣いてしまうスタッフや音声機材の故障も

2003年に第1作、2004年に第2作が放送され、映画化もされた同作。釈が演じる“怨みの門”門番・イズコの「おいきなさい」という決めセリフで話題になったが、「そのころが開眼したピークで。20代前半のころは、もう本当に世の中ヤバイものだらけみたいな」と語り、「今思うと、だから私にその役が来たのかな? ご縁があったのかな? っていうぐらい。私自身が怨みの門番みたいな感じだった」と意味深に振り返った。

同作の撮影はセットだったというが、「“おいきなさい”って言って、門が開いた瞬間に、未成仏霊たちがブワァーって入っていって」とぶっちゃけ、「何度か私、撮影中に倒れてるんですよ。変な話、出ちゃったりとか」と体調不良で嘔吐したこともあるという。「あまりに症状がひどすぎるので、盛り塩をしてもらったり。他のスタッフの子が泣いちゃったり、音声さんのやつが壊れちゃったり」と続けつつ、「多分、“救済して!”っていうのが来るんでしょうね」としみじみつぶやいた。

以前から、「小さいおじさんが見える」など、不思議なエピソードを明かしている釈。しかし、「子供が生まれてから、その力がだいぶ弱まった」と言い、「20代のころは、ビジュアルとして視えてて。今は、いるなっていう感覚」だという。さらに、当時について、釈は、「ネタでしょ? とか、平気な顔して嘘をつくとか。すごい傷ついて……」と打ち明けながら、「一回証拠を押さえてやろうと思って、写メ撮ろうとしたんです。そしたら、おじさんが足もクロスして“ごめんなさい”って。なんかダメみたいなんですよね」と話して笑わせていた。