絵を描くのは好きでも、いざ色を塗ろうとすると「なんだか思うようにいかない……」とモヤモヤしてしまうことってありますよね。現在Xでは、そんな悩みを解消してくれる色の選び方が話題になっています。

色は単独で存在するのではなくて、隣り合う色同士の関係性で決まることを意識すると色選びに迷わなくなるという話

(@Mo1HNumjeU45057より引用)

色の選び方のコツをポストしたのは、Pleinair Painterで『コネ、スキル、貯金ナシから「好き」を仕事にするまでにやってきたこと』の著者でもあるフジワラヨシトさん〈アカウント名：絵を描く人(@Mo1HNumjeU45057)〉。

今回のポストでは、まず1つ色を決め、それを基準に広げていく方法が紹介されています。その具体的な内容はというと……

(1) 最初に1つ森の緑を決めます。この緑は実際の色と同じでなくてもOKです。

(2) 次に、その色の隣にある緑を観察します。「明るい緑? 暗い緑?」「鮮やか? くすんだ緑?」「黄色寄り? 青寄り?」など、明度、彩度、色温度がどう違うかを比べて色を決めます。

(3) 最初に決めた色を基準にして、相対的に比べながら色を置いていきます。

こうすることで、森の奥行きが自然に出てきます。同じ方法で雲や空などにも色をつけていくと、絵全体が生き生きして見えてきます。

ポイントは「色は単独でなく、周囲との関係の中で存在している」ということ。実際の色をそっくり再現しようとするのではなく、周りの色との関係性でとらえると、色塗りがぐっとスムーズになりそうですね♪

この投稿は大きな反響を呼び、39万件のいいねを獲得(9月26日時点)。「こういうのを小学校で教えてほしかったな」「写真撮らなくても描けるようになってガチ神すぎる」「初めてこんなにうまく塗れた気がする…!? これすごい」「や、やばい…めちゃくちゃ試行錯誤したけど、人生で一番上手く描けた…」「わかりやすすぎる! 元の写真と色は違っても左右同士、奥と手前同士での明暗のバランスさえ合っていれば色見が違っても絵のバランスは崩れない」など、数々のコメントも寄せられました。

実際にフジワラさんが描いた風景画はこちら。色彩の美しさに、見入ってしまいますよね。

投稿主さんに聞いてみた

沢山の注目を集めたこの方法。フジワラヨシトさんにさらに詳しい話をお聞きしました。

── 今回のポストが大きな反響を生んでいますが、率直なご感想などはございますか?

多くの方に反応いただいていますが「まあ、そうだろうな」というのが率直な感想です(笑)

なぜなら私自身、もともと色に対して苦手意識を持っていたのですが、色彩感覚はセンスだという思い込みがあったからです。

ですが、本当は色彩感覚はセンスではなく知識や経験の蓄積で身につくものです。

多くの人も色彩＝センスという思い込みがあり、実は言語化できる知識であることに気づいたことにより多くの反応に繋がったのだと感じています。

── 絵を上手に描くためには、この他どのような事に気を付けたらいいでしょう?

とにかく観察と、知識と、アウトプットを繰り返すことです。

フジワラヨシトさんのアカウント「絵を描く人(@Mo1HNumjeU45057)」では、この他にも学べる投稿がたくさん。色選びに悩んでいる方はもちろん、これから絵を始めたい方もぜひチェックしてみてくださいね♪