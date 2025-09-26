ディーツフードプランニングは9月27日・28日、流山おおたかの森S・C(千葉県流山市)で開催される「サステナブルウィーク」にキッチンカーを出店する。

ディーツの限定メニューを提供

同イベントでは、サステナブルをテーマにした販売ブースやキッチンカーが集合する。ディーツのキッチンカーは「スクエアマルシェ」内に出店し、サステナブルを"おいしく体験"できる限定メニューを提供する。

一例として、「塩レモンのディーツ唐揚げ」や「ガーリックバター醤油のディーツ唐揚げ」「ハニーマスタードのディーツ唐揚げ」などの提供を予定している。また、ディーツ唐揚げとこんにゃくライス入りごはんがセットになったDELI BOXや、サイドメニューとしてディーツを使ったソースをかけたポテトフライも用意している。

ディーツとは?

Deats(ディーツ)は、こんにゃくをベースにおからを掛け合わせた、食物繊維が豊富なヘルシー&サステナブルな食品。肉・魚に次ぐ"第3の選択肢"として、ホテル・空港ラウンジ・機内食・レストラン・給食などでも採用が広がっている。

特長1.ジューシーな美味しさを実現

「これ本当にこんにゃくとおからでできているの?」と感じるほどの食感と味わいを実現。唐揚げやカツなど様々なメニューをしっかりと再現しており、いつもの食事と同じ食感や味が楽しめる。

特長2.食物繊維を補いながらカロリー・脂質は控え目に

こんにゃくとおから由来の食物繊維を豊富に含むので、現代人に不足しがちな食物繊維を補うことができる。また、気になるカロリーや脂質をコントロールできるので、我慢せずに毎日の食事を楽しむことができる。

特長3.人にも地球にも優しい、サステナブルな食材

豆腐や豆乳の副産物である"おから"をアップサイクルすることで食品ロスの削減に貢献する。また、植物由来の食品は現在世界各地で起きている気候変動や、人口増によって予測されているプロテインクライシス、食糧危機を救う存在としても期待されている。