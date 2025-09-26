「美味しすぎて飛ぶ!」── 意識を失いそうなほど美味しいことをそんな風に表現したりしますが、その瞬間を体現したようなマーモットの姿が注目を集めています。

初めて食べる野菜スティックがあまりにも美味しすぎて飛ぶマーモット #まもち

(@dr_marmot_より引用)

ポストの主はXユーザーの「ドクターマーモット(@dr_marmot_)」さん。動画に映っているのはヒマラヤマーモットのまもち君(2歳・男の子)で、生まれて初めて野菜スティックを口にしたときの様子が映像に収められています。

野菜スティックを上手に手に持って、夢中でかじっていたまもち君ですが……

しかし次の瞬間、持っていたスティックをぽろっと落とし、明後日の方をじっと見上げてフリーズ。まさに「美味しすぎて意識が飛んだ」ような状態に!!

この投稿は大きな反響を呼び、1.8万件のいいねを獲得(9月22日時点)。「飛んだーーー(笑)」「う、う、、、うまぁ…って聞こえてきそうですね」「何回も見ちゃう」「急にどっか行ってもたwww」「ああーもうかわいいなぁ」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの人の心を掴んだまもち君。さらに詳しい話を投稿主のドクターマーモットさんにお聞きしました。

── 撮影時のエピソードを改めてお聞かせいただけますか?

まもちはとにかく食べることが大好きです。いつもはキャベツなどの野菜やうさぎさん用のペレットをあげていますが、時々おやつとして、草食動物用のおやつ野菜スティックをあげます。

これはそのときの様子で、食べているとあまりにも美味しかったのか、まるで意識が飛んで味わっているかのようでした。

実際は、マーモットは警戒心の強い生き物なので、些細な音に反応していたり、食べるときの口の中の弁を動かすためにこうなったりするなどとも言われます。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

やはりマーモット特有の独特な人間らしさが愛らしいです。

SNSではたびたび小さなおじさんと言われ面白可愛がられますが、むちむちな体つきに独特な顔つき、仕草は本当におじさんを連想させます。

時にはまるで、3歳児のようなわんぱくぶり、甘えん坊っぷりを見せてくれるのも魅力の一つです。

人間っぽい風格と、子どものような愛らしさ。その両方を持ち合わせたまもち君から、今後も目が離せませんね♪