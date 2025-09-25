大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間25日、故障離脱していた佐々木朗希投手がメジャーに復帰した。同日の試合からブルペンに待機し出番を待つというが、クローザーを任される可能性もあるかもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

佐々木は8月中旬から先発として3Aでのリハビリ登板を開始したが、球団との話し合いにより、今季の残り試合はリリーフに配置転換することが決定。その後、リリーフ登板を2試合こなした上でメジャー復帰となった。

同メディアは「メジャーで最も優れた先発ローテを擁し、少なくとも6人の投手が他球団の大半で先発を務められる実力を持つチームが、なぜブルペンに頼るとこれほどまでにひどい結果になるのか？」とブルペンの現状に言及。

続けて、「MLBネットワークのトム・ヴェルドゥッチ氏はMLBセントラルで独自の見解を表明し、佐々木を今後クローザーとして起用すると宣言した」としつつ、「佐々木がクローザーを務めるとしても驚きはしない。彼は3Aでリリーフとして100マイルを記録した。これは偶然ではない。球団はこの戦略が機能するか見極めたいのだろう。現時点で、試合終盤にタナー・スコット投手やブレイク・トレイネン投手を信頼するのは難しい。おそらく、アレックス・ベシア投手だけが真に信頼できる投手だが、佐々木にはその役割をこなすだけの球威がある」というヴェルドゥッチ氏の見解を伝えている。

