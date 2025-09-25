レギュラーシーズンの最終盤を迎えている2025年のプロ野球。シーズン終了後には、来季の去就が大きな注目を集めることとなる。外国人選手の中にはシーズン途中で自由契約となることも多くあるが、日本人選手でもシーズン途中に退団発表となった例がある。そこで今回は、シーズン終了前に退団が発表された歴代選手を取り上げたい。

鳥谷敬（2019年）

・投打：右投左打

・身長／体重：180cm／79kg

・生年月日：1981年6月26日

・経歴：聖望学園高 - 早稲田大

・ドラフト：2003年ドラフト自由枠

阪神タイガースのスター選手だった鳥谷敬は、まさかの電撃退団となった。

早稲田大からドラフト自由枠で阪神入りを果たすと、プロ2年目に早くも全試合出場を達成。堅実な遊撃守備と卓越した打撃技術で、チームの中心選手となった。

その後も全試合出場を続け、打率3割も3度クリア。ところが2018年は大きく成績を落とし、守備面でもエラーが目立つように。積み重ねていた連続試合出場数が1939でストップした。

2019年はさらに苦しみ、出番が激減。同年8月下旬には球団との会談の末、早くも同年限りでの退団を表明。大きな波紋が広がった。その後、現役続行の道を選択し、千葉ロッテマリーンズに入団した。

ロッテでは復活には至らなかったが、ベテランとして随所に存在感を発揮。2021年限りで18年間のプロ野球生活の幕を下ろした。

ウラディミール・バレンティン（2021年）

[caption id="attachment_232305" align="aligncenter" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスのウラディミール・バレンティン（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／100kg

・生年月日：1984年7月2日

・経歴：セントポールコーリション - マリナーズ - レッズ

NPBのシーズン本塁打記録を樹立したウラディミール・バレンティンも、最後は結果を残せずに退団した。

2011年に東京ヤクルトスワローズに入団したバレンティンは、来日1年目から本塁打王（31本）に輝いた。

同年から3年連続で同タイトルを戴冠。特に2013年は打率.330、NPBシーズン記録となる60本塁打、131打点と異次元の数字を残した。

2015年こそけがの影響でわずか1本塁打に終わったが、2016年から4年連続2桁本塁打を達成。2020年からは福岡ソフトバンクホークスに活躍の場を移した。

実績のある強打者だけに期待が寄せられた一方、2020年は打率1割台に沈み、本塁打も9本に終わったバレンティン。翌年こそ復活を果たしたかったが、ヤクルト時代の面影は見られなかった。

2021年はわずか12試合の出場にとどまり、10月上旬に退団が決定。現役続行を希望したものの、NPBからのオファーはなかった。

佐伯貴弘（2010年）

[caption id="attachment_232304" align="aligncenter" width="530"] 横浜ベイスターズの佐伯貴弘（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：186cm／90kg

・生年月日：1970年4月18日

・経歴：尽誠学園高 - 大阪商業大

・ドラフト：1992年ドラフト2位

横浜ベイスターズ（現：DeNA）で長きに渡り活躍を続けた佐伯貴弘だが、最後は物別れでの退団となった。

大阪商業大からドラフト2位で横浜に入団した佐伯。プロ1年目は打率1割台に沈んだ一方、プロ2年目には11本塁打を放つなど、持ち味のパワーを見せた。

1996年には初の規定打席をクリアすると、2001年には打率.302、14本塁打、73打点の好成績。また、2004年はキャリアハイの打率.322、19本塁打をマークした。

その後も一線級の活躍を見せていたが、2010年はわずか10試合の出場に終わった佐伯。同年9月に球団との会談を経て、シーズン終了前に退団が決まった。

翌2011年は中日ドラゴンズでプレーしたが、1年で自由契約に。それでもNPB通算1597安打を積み重ね、いぶし銀の働きも光る選手だった。

松中信彦（2015年）

・投打：左投左打

・身長／体重：183cm／97kg

・生年月日：1973年12月26日

・経歴：八代第一高 - 新日鉄君津

・ドラフト：1996年ドラフト2位

平成唯一の三冠王に輝いた松中信彦。現役生活の終わりは、まさかの結末だった。

アマチュア時代にアトランタオリンピックの日本代表に選出され、1996年ドラフト2位で福岡ダイエーホークス（現：ソフトバンク）に入団。プロ入り後2年間は苦しんだ一方、プロ3年目から2桁本塁打を長年記録し続けた。

中でも2004年は打率.358、44本塁打、120打点と圧巻の数字を残し、三冠王に輝いた松中。球界を代表するスラッガーとして、幾多の金字塔を打ち立てた。

ただ、2009年を最後に規定打席をクリアできず、徐々に成績が下降。2015年の9月下旬に退団が発表され、去就が注目された。

実績は申し分ない選手だったものの、NPB球団から声はかからず、2016年に現役引退を決意。NPBでは通算打率.296、352本塁打、1767安打という成績を残した。

松田宣浩（2022年）

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／86kg

・生年月日：1983年5月17日

・経歴：岐阜・中京高 - 亜細亜大

・ドラフト：2005年大学生・社会人ドラフト希望枠

福岡ソフトバンクホークスを牽引した松田宣浩も、晩年はシーズン終了前の退団を経験した。

亜細亜大からソフトバンクに入団し、プロ3年目にレギュラーへ定着。同年142試合出場で打率.279、17本塁打の好成績を収めた。その後はけがに悩まされるシーズンもあったが、欠かせない戦力となっていた。

さらに、2015年は打率.287、キャリアハイの35本塁打、94打点を記録。同年から全試合出場も継続させ、プレーはもちろん、ムードメーカーとしてもチームを支えた。

2019年まで安定したパフォーマンスを見せていたものの、2020年は打率.228と数字が伸びず。さらに2022年は出番が激減し、同年9月下旬に退団を表明した。

翌年は読売ジャイアンツでプレーし、同年限りで現役引退。最終的に通算301本のアーチを描いた。

山﨑武司（2011年）

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／100kg

・生年月日：1968年11月7日

・経歴：愛工大名電高

・ドラフト：1986年ドラフト2位

挫折を乗り越えて復活した山﨑武司も、シーズン終了前の退団を経験した1人だ。

1986年ドラフト2位で中日ドラゴンズに入団。なかなか一軍定着には至らなかったが、1996年に大ブレイクを果たした。

同年39本のアーチを描き、本塁打王を戴冠。以降も2桁本塁打をマークし続けていた。

2003年からはオリックス・ブルーウェーブ（現・バファローズ）でプレーするも、わずか2年で退団。一時は現役引退も考えていたというが、最終的に新設球団の東北楽天ゴールデンイーグルスへ入団した。

すると2007年、キャリアハイの43本塁打を記録して復活。楽天の主砲として大活躍を見せた。しかし、2011年は本来のバッティングを発揮できず、10月に退団が発表。山﨑は現役続行を選んだ。

その後、古巣・中日で2年間プレーし、ユニフォームを脱いだ。

【了】