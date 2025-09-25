大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの外野陣において、マイケル・コンフォート外野手がポストシーズンのロースターから外れる可能性が浮上。しかし、9月は好成績を残しており、レギュラーとして起用され続けるかもしれない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が言及した。

ドジャースは、ポストシーズンのロースターにおいて、ベン・ロートベット捕手、ダルトン・ラッシング捕手、コンフォート、アレックス・コール外野手、キム・ヘソン内野手の5人で3枠を争うことになると見られている。

その中で、コンフォートが今季キャリアワーストのOPS.648と低迷していることから、トレードで加入したコールが優先されるだろうとの見方が強い。コールの守備は平均には及ばないものの、外野3ポジション全てを守れることに加え、コンフォートより広い守備範囲を持つ。

一方で、9月だけを見ると、コンフォートも結果を残している。立場の難しいコンフォートについて、コロマ氏は「シーズンを通して不振が続いているコンフォートは、9月の打率.310、OPS.827を記録している。この調子を維持できれば、予想されるコールではなく、ポストシーズンでロースター入りする正当な理由が生まれるだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】