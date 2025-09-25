このまま“出番なし”…？阪神、いまだ1軍出場ゼロの選手（1）ドラ1戦士の“デ…

レギュラーシーズンの佳境に入っている2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、今季一軍出場がない阪神タイガースの選手を紹介したい。

下村海翔

・投打：右投右打

・身長／体重：174cm／69kg

・生年月日：2002年3月27日

・経歴：九州国際大付高 - 青山学院大

・ドラフト：2023年ドラフト1位（阪神）

右肘の手術から復帰を目指している下村海翔。プロ2年目の今季は懸命なリハビリを続け、実戦復帰まであと一歩のところまで来ている。

青山学院大では、1年秋からリーグ戦に登板し、3年秋から先発の一角に定着。常廣羽也斗（現：広島）との二枚看板で注目を集め、2023年ドラフト1位指名で阪神タイガースに入団した。

ルーキーイヤーの春季キャンプは、大学時代の疲労回復を優先するため、スローペース調整に。その間に右肘の違和感を訴え、4月中旬に右肘内側側副靭帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を決断。シーズン全休となり、リハビリ生活を余儀なくされた。

プロ2年目の今季は、現時点で一軍、二軍ともに登板はないが、8月中旬にはシート打撃に登板。実戦復帰は間近に迫っている。

今シーズン中の一軍デビューは難しいと見られているが、リハビリ中には肉体改造にも着手。今後の投球に注目が集まる。

【関連記事】

【了】