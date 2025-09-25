リヴァプールは25日、U－19イングランド代表FWリオ・ングモハとプロ契約を締結したことを発表した。

ングモハは2008年8月29日生まれの現在17歳。昨年夏にチェルシーのアカデミーからリヴァプールに加入すると、今年1月に行われたFAカップ3回戦のアクリントン・スタンリー（リーグ2／4部）戦では、16歳にしてトップチームデビューを飾った。

今夏に行われたプレシーズンツアーではトップチームに帯同し、「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団」の横浜F・マリノス戦では、得意のドリブル突破からゴールも記録。プレシーズン期間にアルネ・スロット監督からの信頼を勝ち取り、以降もトップチーム帯同を続けた。

8月25日開催のプレミアリーグ第2節ニューカッスル戦では、2－2で迎えた後半アディショナルタイムからピッチに立ち、今季公式戦初出場を記録しただけでなく、エジプト代表FWモハメド・サラーの折り返しを右足で流し込み、トップチーム初ゴールをゲット。土壇場の勝ち越し弾で、リヴァプールに白星をもたらしていた。16歳と361日で挙げたこのゴールは、クラブ史上最年少記録を塗り替える一撃で、プレミアリーグ全体で見ても史上4番目に若い記録となっている。

以降も公式戦のメンバー入りを続け、今季はここまで4試合に出場。今月17日には、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のアトレティコ・マドリード戦（○3－2）にも出場しており、既に“欧州デビュー”も飾っている。

【ハイライト動画】“超新星”の最年少ゴールでリヴァプールが劇的勝利