乃木坂46賀喜遥香「サービスエリアに寄ったり、歌を歌いながら帰ったり…」理想の“ドライブ旅”を明かす

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。9月18日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、理想のドライブ旅について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「遥香先生は、車の免許を取ったらどんなところに行ってみたいですか？」（岐阜県）

◆もし免許を取ったら…？

賀喜：免許を取ったらどこに行きたいかな～？ 東京からだったら、私の地元の栃木県も車で行けるじゃないですか。岐阜県はちょっと遠いのかな？ でも、頑張ったら行けそうだし……車で観光地に行ってみたいです！ 道中も楽しいじゃないですか、サービスエリアに寄ったり、そういうのをやりたい（笑）！ それで、着いたら観光して、どれだけお土産を買っても、車だから何でもへっちゃらだし、帰りもみんなとおしゃべりしたり、歌を歌いながら帰ったり、これをやりたいです（笑）！ どれだけ歌ったって（周りに）聴こえないし、楽しそう！

