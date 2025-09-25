日向坂46髙橋未来虹「私ちょっと疎くて…」トレンドに詳しい後輩・藤嶌果歩から“最新トレンド”を学ぶ

日向坂46の河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。9月19日（金）の放送は、髙橋未来虹と藤嶌果歩の2人でお届け！ ここでは、流行にちょっと疎い（？）髙橋が藤嶌から最新トレンドを紹介してもらいました。髙橋：かほりん（藤嶌の愛称）は、トレンド情報に詳しいイメージがあるんです。藤嶌：前に、この番組のSNSでも私の名前をあげてくださっていましたよね？髙橋：言った！ トレンドとかコスメ情報といえば、やっぱり藤嶌先生だということで。藤嶌：それがめっちゃうれしかったです！髙橋：それで、かほりんね……私ちょっとそういうのに疎くて。藤嶌：最近のトレンドですか？髙橋：はい……私でも“おっ！”となるような最新情報ってありますかね？藤嶌：例えば、言葉系で言うと「まずはありがとう」っていう……。髙橋：何それ（笑）？藤嶌：「まずはありがとう」っていうフレーズが流行っていて。恋愛リアリティーショーで、告白された女の子が、告白されたけど断りたいときに「まずはありがとう」ってよく言うんです。髙橋：じゃあ断られるフラグってこと？藤嶌：そうです。「まずはありがとう」って言われたらもう終わり（笑）。髙橋：へぇ！藤嶌：そういうワードがちょっと流行っていまして、例えば、ちょっと気まずいときとか“ちょっと嫌だったな”って思ったときに「まずはありがとう」みたいな（笑）。髙橋：それをメンバー間でも使ったりしてるの？藤嶌：メンバー間では聞かないですけど、知っている子は全然いると思います。髙橋：知らなかった～。スタッフ：ちょっとやってみて。髙橋：えっ、私が「まずはありがとう」を言わせるってことですか？―――ということで、疑似体験で髙橋から藤嶌に告白する流れに…。髙橋：「あのさ、実は果歩さんのことをずっと近くで見て、たくさん話してみて、果歩さんのことが好きになっちゃった。付き合ってください！」藤嶌：「……まずはありがとう。未来虹さんとの思い出もたくさんできたし、一緒に過ごしている時間もすごく楽しくて、話していた時間も一番濃かったし、気持ちも一番大きいかなって思ったんだけど……やっぱり、好きっていう気持ちにまでなれなかった」髙橋：……特大の“気まずい”（笑）。しかも、恋愛リアリティーショーに出ていそう（なくらいうまかった）。「まずはありがとう」の本家みたいな。藤嶌：使っていそうでした？髙橋：「まずはありがとう」って言われたときに、気まずさを察したもん（笑）。受け止めてもらえたけど“これはうまくいかないやつだな”って。藤嶌：そうですね。これは結構使いやすいフレーズだと思うので「まあ、一旦ありがとう」っていうときに。髙橋：告白に限らず、いろんな場面で“いったん感謝しておこう”っていうときに使えるのかな。藤嶌：そうです！ 感謝の気持ちは大事なので。髙橋：いやぁ、新しい知識が入りました。＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46