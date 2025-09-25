RIP SLYME 8年ぶりに再集結 一番エモかった瞬間は？ ILMARI「久しぶりにオレンジのつなぎ着た！」SU「最初のフェスでお客さんの前に出たとき！」

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～」（毎週日曜12:30～12:55）。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。今回の放送では、RIP SLYMEのILMARIさん、RYO-Zさん、FUMIYAさん、PESさん、SUさんをゲストに迎えて、お届けしました。デビュー25周年イヤーに突入し、2026年3月22日（日）までの約1年間限定でオリジナルメンバー5人での再集結を果たしたRIP SLYME。レーベルメイトだった時期があり、ライブでの共演経験もあるきゃりーは、5人の登場を前に「今回、5人全員で『Chapter #0』に遊びに来てくれるということで、とても楽しみ♪」と心躍らせます。今回は「気持ちをONEに！以心伝心ゲーム」と題し、きゃりーから出されたお題に対して、メンバーがそれぞれ回答を書き、全員の答えが1つに揃えば成功という企画を実施しました。「再集結後、一番エモかった瞬間は？」とのお題に、RYO-Zさんは「5人で久々に飯行ったこと！」と回答。一方、ILMARIさんの回答は「久しぶりにオレンジのつなぎ着た！」で、早々に成功ならず。FUMIYAさんは「みんなで自撮り！」で、メンバー5人だけで久しぶりに居酒屋で集まったときのことを振り返ります。SUさんは「最初のフェスでお客さんの前に出たとき！」と回答を発表すると、メンバーからは「SUさんが（緊張で）ガチガチだったときね（笑）」と茶々が入る場面も。PESさんは「初Rec！」を挙げ、「レコーディングしたときに、“あぁ、懐かしいな”ってなったけど、その後のいろいろなことは忘れちゃった」と打ち明けます。5人バラバラの回答に、きゃりーが「これだけエモい現場があったってことですよね！」とすかさずフォローを入れると、メンバーから称賛の声が飛び交います。続いて、「再集結後、5人で一番笑った瞬間は？」「きゃりーとRIP SLYMEの皆さんで、今夜食事をするとしたら何を食べに行く？」といったお題でも答えが1つに揃うことはなく、わちゃわちゃと自由きままなトークで盛り上がりました。そんなRIP SLYMEは、10月3日（金）KT Zepp Yokohama公演を皮切りに、全国7都市（全12公演）を巡るRIP SLYME TOUR 2025「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」の開催を控えていることもあり、フリートークではライブにまつわる話に花を咲かせます。PESさんが、「僕は、（ライブに臨むにあたり）“負けないぞ！”と。お客さんも楽しみにして来てくれているでしょ？ それよりももっと楽しむという感じで」と心構えを語ると、RYO-Zさんも「アドレナリンが出てくるっていうか」とうなずきます。一方、きゃりーは「初めての産休で約1年2ヵ月もライブをしなかったので、何だか体がうずくというか、お腹が大きいときでも“ライブしたい！”みたいな気持ちになった」と回顧。7月に開催された「ASOBIEXPO 2025」で久々のライブ復帰を果たし、「私が所属している会社のフェスだったので、ホーム感があって緊張せずに楽しくやれました」と感想を口にしていました。フリートークでは、約1年間の限定と活動期限を設けていることについて、メンバーが口を揃えて「閉店セールです（笑）」「来年も同じやり口で（笑）」「まだあの店閉まんねーのか、みたいな（苦笑）」などとおどける場面も。そして、「（活動期間の限定は）PESくんが言い出した」とどこからともなく矛先が向くも、当の本人は否定。RYO-Zさんは「何となくだよね。（周年イヤーということで）このタイミングでみんなのスケジュールをきって、ちょうどいい感じで。あと、最大限に集中力をキープさせるためにも。期限を決めることでモチベーションが担保されると思うから」と思いを語っていました。2週に渡るRIP SLYMEの5人とのトークを振り返り、きゃりーは「それぞれ全然キャラクターが違っていて、皆さん個性的なんですけど、5人揃うと本当に一体感があって“RIP SLYMEだな”と思いましたし、レジェンドでありながら親しみやすさもあってすごく楽しい2週でした」と印象を語っていました。＜番組概要＞番組名：CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～放送日時：毎週日曜 12:30～12:55パーソナリティ：きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/heart/番組公式X： @ChaperZero_JFN