津田健次郎「『戻ってきた！』っていうリアクションを結構いただいて…」2本の連続ドラマに再登場！そこで感じた“ドラマと映画の違い”とは？

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。9月21日（日）の放送は、津田が出演した日曜劇場「19番目のカルテ」（TBS系）とNHK連続テレビ小説「あんぱん」（NHK）について語りました。

◆2つのドラマに再登場！

＜リスナーからのメッセージ＞

「先日放送されたドラマ『19番目のカルテ』と『あんぱん』に津田さんが再登場されていて、とてもうれしかったです！ 『19番目のカルテ』では、真っすぐ伝えたい人を見て『また、お会いできてうれしいです』というセリフにグッときました。『あんぱん』では、また東海林（明）編集長に会えてうれしかったです。柳井家に現れたときの全開の笑い顔に“この笑った顔が見たかった！”と思いました。大変な体のなかで柳井家にやってきたことが伝わってきて、すごく素敵な演技でした」

津田：観ていただいてありがとうございます！ まず日曜劇場「19番目のカルテ」は、第3話にゲスト出演させていただいたんですけれど、また再登場をさせていただいて“元気になったんだ！”というのをお伝えできて、本当に良かったなと思っています。

そして、朝ドラ「あんぱん」でも再登場させていただくという（笑）。本当に珍しいパターンが続きましたが、僕の出演パートの撮影が一度完全に終了して、「卒業おめでとうございます！」みたいなお花までいただいて、皆さんに（お別れの）ご挨拶までさせていただいて……そこからの再登場だったので「もうお花をいただいちゃいましたけどね～」なんて（撮影現場で）よく言っていました（笑）。ちなみに、2回目のクランクアップのときは、お花じゃなくてお土産をいただきました。

どちらも再登場という形で、スタッフさんから「おかえり」って言ってくれたのもすごくうれしかったですし、視聴者の皆さんからも「戻ってきた！」っていうリアクションを結構いただいて、ドラマはそこが映画と違って面白いなと思いましたね。やっぱり連続性があるので、この人はもう出てこないんだなって思ったら「また出てきた！」っていう。そこにうれしさや懐かしさを感じたりして、それも本当にすごくありがたかったですね。

