個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や、株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。

◆Q. 長寿時代を見据え、お金の活かし方が知りたいです。仮に50万円あれば、どう使いますか？

「情報過多の中、お金の活かし方について教えてください。例えば、50万円あったら桐谷さんならどのように活かしますか？ 人生100年時代としてのアドバイスをお願いいたします」（もっちーさん／51歳／女性）

◆A. 「お金を活かすのであれば、優待株に分散投資しますね」（桐谷さん）

50万円を使って物を買うのではなく、優待株に分散投資するのが良いと思います。株を買っておけば、後々配当金を受け取れたり、複利効果で資産が増えたりする可能性があります。例えば、5万円程度の優待株を10社、または10万円程度の優待株を5社に分散して投資してみるのも1つの方法です。

優待を行っている企業の株に投資する人もいれば、50万円分を値上がりが期待できる株に投資する人もいます。どちらも良い選択ですが、ただ買った株が値上がりするかどうかは不確定です。しかし、優待株を50万円分購入すれば、優待が廃止されたり、改悪されたりしない限りは、必ず優待品がもらえます。それが優待株の魅力でもあるのです。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中

※紹介している内容は、2024年8月1日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものです。

文＝All About 編集部