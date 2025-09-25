バンダイは、「DX昭和ライダーライドウォッチセット2」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。

現在予約受付中の「DX昭和ライダーライドウォッチセット」の続弾として、いまだライドウォッチとなっていない昭和ライダーたちを一挙にラインナップした「DX昭和ライダーライドウォッチセット２」が登場。

本商品には、昭和ライダーたちをモチーフとした以下の5種が収録されている。

・スカイライダーライドウォッチ

・スーパー１ライドウォッチ

・ZXライドウォッチ

・BLACKライドウォッチ

・シャドームーンライドウォッチ

DXライドウォッチシリーズとして、カバーを回転させることで絵柄が変化するギミックを搭載。また天面のボタンを押すことでLEDが発光、ライダー名や各ライダーの紹介など、各ライドウォッチ固有のシステムボイスが発動する。さらに、別売りの「DXジクウドライバー」と連動が可能。連動時のDXジクウドライバーの液晶には、シャドームーンライドウォッチを除いて各ライドウォッチ固有のセグメント表示がなされる。

※シャドームーンライドウォッチセット時には、BLACKライドウォッチセット時と同様のセグメント表示になる。







(C)石森プロ・東映