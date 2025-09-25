BS10の野球中継番組『BS10はデータで深読み! 超解説! プロ野球中継』に出演するイチナナライバーが決定した。

糸井嘉男氏や佐藤妃星らとのアフタートークも

ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」では、『BS10はデータで深読み! 超解説! プロ野球中継』とのコラボレーションイベント『“野球愛”を語り尽くせ! レジェンドOBと共演のチャンス!! BS10 NPB野球中継出演権争奪戦』を開催。このイベントで入賞したあおい、TAIKI、Queenの3名が、9月25日、9月27日、10月5日の生中継に出演することが決定した。

各放送回では、イベントに入賞したイチナナライバー1名が番組のオープニングトーク、エンディングトークに出演するほか、番組名物の「応援めし」のコーナーにも出演。また、野球中継中は出演するライバー個人の「17LIVE」アカウントで、リスナーとともに番組を楽しめる実況配信を実施予定だという。

さらに、9月27日の放送回には、あおいが出演し、番組放送後に、同日に解説者として出演する糸井嘉男氏やゲストの佐藤妃星らとのアフタートークも実施される。