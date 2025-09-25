元プロ野球選手で野球解説者の片岡篤史氏と野村弘樹氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で19日に公開された動画に出演。PL学園時代の“変なオキテ”を振り返った。

「1年生は長袖しか着ちゃいけない」「カレーは箸」

「高校時代の変なオキテ」というトークテーマをガチャガチャで引き、片岡氏が「僕たちがやってる時は、それを理不尽とか変とか思ったことがないんですよ」と話すと、野村氏も「それが当たり前で、やらなきゃいけないんで」と同意する。

その上で、野村氏は「1年生は長袖しか着ちゃいけないとか。当然、ユニフォームは綿だし、ニットなんか着れない」と回顧。また、片岡氏が「カレーは箸(で食べる)とか」「そういうのは当然であって」と振り返るのに対し、レッド吉田が「カレーを箸でですか!?」と驚くと、野村氏も「スプーンは使っちゃダメですよ」と当然といった表情で返答する。

さらに、片岡氏は「そんなのは別におかしくないんですよ」と続け、「頭を使って、どうやって箸ですくおうかなと思いながらね」と説明。レッド吉田が「知恵が出てくる?」と聞くと、片岡氏は「そういうことですよ」とうなずいていた。