「一歩先を読んでいらっしゃる」　倉科カナが“視野の広さ”に感動した先輩俳優は…

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)に出演する倉科カナのオフィシャルインタビューが公開された。

ドラマ『MISS KING / ミス・キング』場面カット (C)AbemaTV,Inc.

脚本を読んだ感想「新しいドラマだ!」

『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥(のん)が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。つらい過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。

倉科が演じるのは、飛鳥とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる"元棋士のヒモ男"藤堂成悟(藤木直人)の恋人・堺礼子役。飛鳥が居候することになるバーの店主でもあり、姉御肌で情に厚く、飛鳥と藤堂の二人に寄り添い、そっと照らす灯りのような役どころとなる。

藤木の印象として、倉科は「お芝居をするにあたって垣根のまったくない方で、演技プランの相談もフランクに対応していただけたので、一緒にお芝居をしていて楽しかったです」と回想。

さらに、「視野の広い方で、スタッフさんの動きやエキストラさんの動きが全部見えていて、一歩先を読んでいらっしゃる。気配り含めて先輩・後輩関係なく誰に対しても風通しの良い方。『私も藤木さんのような先輩になりたい!』と思いました」と明かした。

また、「ちなみに撮影中、藤木さんから将棋ではなくルービックキューブを教わりました(笑)」というエピソードも披露した。