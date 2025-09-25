「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

2025.09.25 18:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 3 0 3 6 0
オリックス 0 0 0 2 0

  • OUT

    7番 杉本 裕太郎 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    6番 紅林 弘太郎 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    5番 中川 圭太 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 西川 史礁 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    9番 友杉 篤輝 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    8番 髙部 瑛斗 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 佐藤 都志也 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 頓宮 裕真 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 西野 真弘 サードゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 太田 椋 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 廣岡 大志 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    6番 池田 来翔 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    5番 藤岡 裕大 センターヒット 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    ロ3-0オ

    4番 Ｎ・ソト レフトツーベースヒット ロッテ得点！ ロ 3-0 オ ランナー：2塁

  • OUT

    3番 岡 大海 デッドボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    2番 寺地 隆成 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 西川 史礁 サードヒット ランナー：1塁