「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
-
OUT
2番 田宮 裕涼 センターフライ 2アウト
-
OUT
1番 水谷 瞬 デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
9番 水野 達稀 センターフライ 1アウト
-
OUT
7番 Ｌ・セデーニョ サードゴロ 3アウト
-
OUT
6番 平沼 翔太 空振り三振 2アウト
-
OUT
5番 山村 崇嘉 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 Ｔ・ネビン ショートフライ 1アウト
-
OUT
8番 五十幡 亮汰 レフトフライ 3アウト
-
OUT
7番 石井 一成 セカンドフライ 2アウト
-
OUT
6番 淺間 大基 空振り三振 1アウト
-
OUT
日2-0西
5番 清宮 幸太郎 左中間ホームラン 日本ハム得点！ 日 2-0 西
-
OUT
4番 郡司 裕也 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 渡部 聖弥 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 滝澤 夏央 ファーストゴロ 2アウト
-
OUT
1番 西川 愛也 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
3番 Ｆ・レイエス センターフライ 3アウト
-
OUT
2番 田宮 裕涼 レフトフライ 2アウト
-
OUT
1番 水谷 瞬 センターフライ 1アウト