2025.09.25 18:00 ベルーナドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 2 0 2 2 0
西武西 0 0 0 1 0

  • OUT

    2番 田宮 裕涼 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 水谷 瞬 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 水野 達稀 センターフライ 1アウト

  • OUT

    7番 Ｌ・セデーニョ サードゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 平沼 翔太 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 山村 崇嘉 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン ショートフライ 1アウト

  • OUT

    8番 五十幡 亮汰 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    7番 石井 一成 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    6番 淺間 大基 空振り三振 1アウト

  • OUT

    日2-0西

    5番 清宮 幸太郎 左中間ホームラン 日本ハム得点！ 日 2-0 西

  • OUT

    4番 郡司 裕也 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 渡部 聖弥 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 西川 愛也 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 田宮 裕涼 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 水谷 瞬 センターフライ 1アウト