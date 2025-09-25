赤木印刷は10月、卓上カレンダー用 高級封筒「Luxmere」をオンラインにて発売する。

B6サイズ卓上カレンダー用 高級封筒

同商品は、シックな色合い(ネイビー／ブラウン)で手触りの良いファンシーペーパーを使用した封筒。現在最も流通している「B6サイズ」の卓上カレンダーにベストフィットするため、カレンダーを得意先に渡す際の「包み」として利用できる。

価格は3枚入りで990円。