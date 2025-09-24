ロッテの西川史礁が24日、今季8度目の猛打賞で打率を.280にあげた。

『1番・レフト』でスタメン出場した西川は、初回の第1打席は空振り三振に倒れたが、0－0の2回無死一塁の第2打席、菅井信也が1ボール1ストライクから投じた3球目のチェンジアップをレフトへ今季26度目の二塁打。

1－0の5回一死一塁の第3打席、菅井が2ボール2ストライクから投じた5球目のストレートを一塁後方にポトリと落ちる内野安打でマルチ安打を達成した。勢いの止まらない西川は4－0の6回一死一、三塁の第4打席、「サブローさんに絶対打てと言われたので打ちました！」と糸川亮太が2ストライクから投じた133キロのシンカーをレフトへ適時二塁打を放った。

これが西川にとって8月27日のオリックス戦以来となる猛打賞となった。

▼ 9月24日の西川史礁

第1打席：空三振

第2打席：左2

第3打席：一安

第4打席：左2＋1

第5打席：遊ゴロ

▼ 西川史礁の今季成績

101試 率.280（389－109）27二塁打 3三塁打 3本塁打 35打点 16四球 1盗塁 出塁率.318 OPS.706

▼二塁打パ・リーグ新人シーズン記録

40 笠原和夫（南海）1948年

29 石黒和弘（東京）1964年

28 佐々木信也（南海）1956年

27 西川史礁（ロッテ）2025年

▼9月24日終了時点の西川の打席数

415

※シーズン規定打席まで残り28打席

※マリーンズの残り試合数7

▼ 9月25日オリックス 予告先発・曽谷龍平との対戦成績

8打数2安打1二塁打