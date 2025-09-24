恋人の“過去の恋愛”…知りたい？ 知りたくない？「事あるごとに残像が…」「知ってプラスになることが1ミリもない」アンケート結果発表

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。今回の放送のテーマは「恋人の過去の恋愛、知りたい？ or 知りたくない？ どっち!?」。その結果とともに、パーソナリティのこもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）のトークも紹介します。こもり校長：過去の恋愛……知りたくない！アンジー教頭：知りたくないです、私も。こもり校長：知ってどうすんの？ 知ったところで……って話じゃん。アンジー教頭：そうそう！ 何の得もないというか、相手の過去の恋愛を知ることによって、プラスになることが1ミリもない。むしろ、何ならちょっと嫌かも。こもり校長：嫌！ 俺もうめちゃめちゃ嫌!!（過去の恋愛の話を聞いてしまったら）事あるごとにその残像が出てくるわけじゃん。その彼を知ることによって。彼は悪くないけど、なんかの癖とかさ、好きな食べ物とかを聞く度に……●知りたい 58.3％●知りたくない 41.7％こもり校長：俺、「知りたい」の答えが多いのも嫌だ……。アンジー教頭：知らんがな（笑）。別にいいじゃん！「知りたい」という人がいたって!!●知りたい派の意見：恋人のことなら何でも知りたい●知りたくない派の意見：過去に引きずられ過ぎずに今の関係を楽しみたいこもり校長：本当そう!!アンジー教頭：いや、そうなんだよな、うん。――あなたは恋人の過去の恋愛を知りたいですか？＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info