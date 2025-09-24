荻原次晴「娘をオリンピック選手に育てたい」高1・長女のスキージャンプ挑戦に歓喜

プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」（毎週土曜 15:00～15:25）。9月13日（土）、9月20日（土）の放送ゲストは、スキーノルディック複合元日本代表でスポーツコメンテーターの荻原次晴（おぎわら・つぎはる）さんです。この記事では、9月20日の模様をお届けします。

◆荻原次晴が注目している選手は？

丸山：来年、冬季オリンピック（ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック）が開催されるけど、期待の選手は？

荻原：期待の選手は、スキーノルディック複合の後輩たちをぜひ注目していただきたいのと、僕のおすすめの選手は、スキージャンプ女子の丸山希（まるやま・のぞみ）選手。

丸山：きたっ！ 丸ちゃん！ 丸山希選手は、まだ若いの？

荻原：のんちゃん（丸山希選手）は、27歳。

丸山：じゃあ、スポーツ選手としては脂の乗ったいい時期だね。

荻原：そう、ジャンパーとしては経験豊富な選手なんだけど、前回の2022年の北京大会でも活躍が期待されてたんだけど、直前に膝のケガをしちゃって出られなかったの。

丸山：そういうのあるね。ついてない人、いるよね。

荻原：（丸山選手は）この夏、すごく調子が良かったんですよ。なので、この調子のまま来年のオリンピックに行ければ、かなりいいと思う。スキージャンプ界の丸ちゃん！

丸山：それは僕も同じ苗字として、注目せざるを得ないですよ。

◆愛娘がスキージャンプを開始！

丸山：最後に、荻原くんのこれからの目標はどうですか？

荻原：前回（2023年3月）、この番組に呼んでいただいた後に、ちょっと1つ家族に大きな変化があったんですよ。

丸山：えっ！

荻原：実はうちの長女がスキージャンプをやり始めまして。

丸山：あららっ！ 何歳？

荻原：今、高1です。

丸山：じゃあ、ちょっと（オリンピックなどの大会に）行ける可能性が!?

荻原：いや～、まだ才能は全然わかんないんだけど、中学3年生になるかというときに「お父さん、スキージャンプやってみたい。北海道に行ってみたい」って急に言い出して。で、今は（日本スキージャンプ界の）レジェンド・葛西紀明（かさい・のりあき）選手の故郷、北海道下川町の寮に住んでスキージャンプをやっているので、父としてはその彼女を応援し、オリンピック選手に育てたいなと。

丸山：というのが、目標になった!? それは嬉しいね。自分の競技とは違うけれども、同じウィンタースポーツで、冬季オリンピックに出てくれたらね。

荻原：取材で行く冬のオリンピックももちろんいいけど、家族の娘の応援でオリンピックに行けたら、お父ちゃん泣いちゃうでしょ（笑）。

丸山：そのときはめっちゃ応援するし、注目しておくよ。それはちょっと楽しみ増えたね！ あと、自分のことでの目標はどうですか？

荻原：相変わらず登山を続けていて、日本百名山をまだ77しか登ってないので、あと23どのくらいかかるかわからないけれども、諦めずに挑戦したいなと思ってます。

次回9月27日（土）のゲストは、お笑いトリオ・インスタントジョンソンのゆうぞうさんです。

