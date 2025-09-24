今日の運勢は？ 9月25日（木）12星座占いランキング！ 第1位は蟹座（かに座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月25日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月25日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座））！あなたの星座は何位……？今日は「感謝のひとこと」が人とのつながりを深めます。小さな気遣いにも「ありがとう」を添えてみてください。その一言が信頼を温め、関係をより穏やかに育てていきます。思いやりの循環が生まれる日です。連絡を取ろうか迷っていた相手がいるなら、今日は素直に行動してみましょう。重く捉える必要はなく、カジュアルな内容を送るだけで構いません。「元気？」の一言が心を開く扉になります。自然体の気持ちが距離を縮めてくれます。創作や表現活動に追い風が吹く日です。絵や文章、音楽など、好きなことに没頭すると心が整い、新しいアイデアも生まれます。成果よりも「楽しい」と思える気持ちを優先すると運気が上がります。周囲からの頼まれごとに応じると、新しい評価を得られます。面倒に思えることも、やってみれば学びやチャンスに変わる暗示があります。今日は自分の役割を少し広げてみると、未来の信頼につながります。不要になったものを整理すると金運が動きます。捨てるのが難しいなら人に譲るのも良し。モノの流れが止まるとお金も停滞します。スペースを作ることで新しい豊かさが巡ってきます。今日は「食」に意識を向けると心身が整います。体が欲している味をよく観察してみてください。栄養を意識するより、今の自分が安心できる食事を選ぶことが、体力の回復につながります。相手に完璧を求めないことが恋の流れを軽くします。小さな欠点を受け入れることで、むしろ愛情が深まります。理想よりも「今一緒にいて心地よいか」を感じることが大切です。今日は懐かしいゲームや遊びをすると心が癒されます。童心に帰ることで、思考が柔らかくなり、普段は出ない発想が浮かぶでしょう。遊びの時間は無駄ではなく、未来を耕す投資です。いつもより一歩先を読んで行動すると成果が出やすい日です。準備を早めに進めたり、相手の求めることを想像したりすると、信頼が一気に高まります。細やかな気配りが成功のカギになります。今日は収入よりも「お金の流れ方」に意識を向けると良い日です。何にどれくらい使っているかを把握するだけで、無駄が自然と減り安心感が増します。管理は制限ではなく未来を自由にするためにあります。人との違いを楽しむことで関係が豊かになる日です。意見が合わなくても、視点の差に新しい発見があります。自分と違う考えを排除せず面白がることで、世界が広がり人脈も自然に広がります。体調の小さな変化に敏感になれる日です。普段なら見過ごす違和感に気づけそう。無理を重ねるより、早めに整えることが吉。軽い運動や休養が回復の近道となることでしょう。役割を全うする人間がかっこいいのです。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。