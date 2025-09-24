大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季も圧倒的な活躍を見せており、ナ・リーグMVPの筆頭候補に挙げられている。現在はフィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバー外野手とMVP争いを繰り広げているが、大谷が一歩リードしている。米公式サイト『MLB.com』のソンジャ・チェン記者が言及した。

大谷とシュワーバーは今季、ナ・リーグの本塁打王を争っている。長い間、シュワーバーが本塁打ランキングでトップを維持していたが、20日（日本時間21日）のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦で大谷が今季第53号ソロ本塁打を放ったことで、ついに両者はトップに並んだ。

さらに、大谷は投手としても存在感を放っている。13試合の登板で防御率3.29を記録し、53本の本塁打に加え54個の奪三振という、新たな「50-50」の記録も打ち立てた。

二刀流として圧巻の成績を残す大谷について、チェン氏は「ドジャースの選手たちに尋ねてみると、議論の余地はまったくない。彼が今年のナ・リーグのMVPにふさわしい。これはシュワーバーを軽視しているわけではない。彼は打席で素晴らしいシーズンを送っている。しかし、投打でチームに影響を与えているという点では、大谷ほどの人物はいない」と言及した。

