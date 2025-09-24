Mrs. GREEN APPLE『グリーンアップル大使』に就任！「これ、すごいことすぎない!?」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。9月22日（月）のオンエアでは、「グリーンアップル大使」就任記念放送をお届けしました。大森：今日の授業は……最近僕たちは、りんごの消費拡大を図るという共通の志を持つ青森県と長野県の架け橋として「グリーンアップル大使」に就任しました！若井：今回の取り組みとしては、Mrs. GREEN APPLE 特別デザインの青りんごボックスが展開されたり、僕たちが描かれているレトロなデザインのポスターも各所で見ることができるようになっています！大森：りょうちゃん（藤澤）の顔がおもしろいやつね！

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 12, 2025藤澤：いつの僕を模してくれたんだろう、っていう（笑）！ その特別デザインの青りんごボックスは、青森県と長野県それぞれで2種類ずつあって、ミセスの10周年ロゴシールが貼られた青りんごも今店頭に並んでいます！ これ、すごいことすぎない!?番組では他にも「グリーンアップル大使」としての意気込みや、りんごと関わりが深い青森県・長野県の生徒（リスナー）のメッセージを紹介する場面もありました。