通信カラオケ・JOYSOUNDでは、TVアニメ『カラオケ行こ!』の放送を記念して、主題歌「HOWL」をアニメ映像を背景に歌えるアニメカラオケの配信スタート。さらに、キャストサイン入り台本などが当たる「TVアニメ『カラオケ行こ!』×JOYSOUND コラボキャンペーン」がスタートした。

同アニメは、2024年に実写映画化もされた、漫画家・和山やま氏の同名コミックが原作。中学校で合唱部の部長を務める少年・岡聡実とヤクザの成田狂児が、カラオケでの歌のレッスンを通じて交流を深めていくヒューマンコメディ作品だ。

このキャンペーンに参加するには、対象機種である、JOYSOUND X1／JOYSOUND MAX GO／JOYSOUND MAX2／JOYSOUND MAXを導入したカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、主題歌「HOWL」を歌唱して特設ページより必要事項を記入して応募。

抽選でキャストサイン入り台本を1人に、TVアニメ『カラオケ行こ!』公式ポスターを5人に、TVアニメ『カラオケ行こ!』×JOYSOUNDオリジナルタンバリンを5人に、「どアニメ宣言! JOYSOUND」オリジナルQUOカード(2,000円分)を10人にプレゼントする。

期間は10月31日の23時59分まで。課題曲は、「HOWL」Ayumu Imazu／「HOWL(TVサイズ)《アニメカラオケ》」Ayumu Imazuのいずれでも対象となる。