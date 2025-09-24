中日ドラゴンズの村松開人が24日、くふうハヤテベンチャーズ静岡との二軍戦に「6番・遊撃」でスタメン出場。8回の第4打席にファーム今季1号となる本塁打を放った。



中日は1－4とリードを許し、8回裏の攻撃を迎えた。1死となり、打席に6番の村松が向かう。



くふうハヤテのマウンドには、この回から野口渉が上がった。二軍戦で今季20試合に登板している23歳の右腕だ。







カウント3－1からの5球目。141キロのストレートを村松が豪快に振りぬくと、打球は高々と舞い上がりナゴヤ球場の右翼スタンドに飛び込んでいった。



村松のファーム今季1号で2－4とした中日は、8回に一挙5得点を奪い逆転に成功。そのまま6－4でくふうハヤテに勝利した。



村松はこの試合3打数2安打と活躍。打率を.309に上げ、状態の良さをアピールした。



昨季遊撃手としてリーグトップの守備率を記録した守りに加え、打撃を更に強化してレギュラー奪取を果たしたい。















【動画】1軍で見たい！村松開人の豪快なファーム第1号がこちら！

DAZNベースボールの公式Xより











⚾プロ野球 ファーム(2025/9/24)

🆚中日×くふうハヤテ

📱Live on DAZN

