24日（水）、横須賀スタジアムでのイースタン・リーグ、対楽天戦。DeNAの先発投手は颯、対する楽天の先発投手は坂井陽翔。

DeNAは1回裏、幸先よく先制。森敬斗が安打で出塁後、二盗に成功するなど無死二塁とし、神里和毅の適時打で1点を挙げた。

2回裏、二塁打で出塁した梶原昂希を三塁に置き、東妻純平の適時二塁打で1点を追加。2対0とした。

颯は2回を無失点に抑え降板。3回表からはマウンドに2番手の草野陽斗が上がる。ランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

3回裏、安打で出塁した度会隆輝を三塁に置き、松尾汐恩の適時打で1点を追加。リードを3点とした。

3点リードの4回表、3番手の今野瑠斗が登板。無死一塁から伊藤裕季也の適時二塁打、さらには二死満塁となり小森航大郎の満塁本塁打で5点を奪われる。DeNAは逆転を許してしまう。

逆転された直後の4回裏、DeNA打線がすぐさま反撃。東妻純平の安打などで一死満塁とし、度会隆輝が犠牲フライを放ち1点を追加。4対5とする。

1点を追いかける5回裏、益子京右の二塁打などで一死満塁とし、東妻純平が押し出しの四球を選び1点を挙げ同点に追いつく。続く森敬斗の打席で相手の悪送球により二・三塁ランナーが帰り2点を挙げ逆転に成功。さらに二死二・三塁から、度会隆輝の適時打で2点を追加。9対5とした。

8回裏、粟飯原龍之介の四球で無死一塁とし、松尾汐恩の適時三塁打で1点を追加。続く益子京右も適時打を放ち1点を奪う。さらに一死一塁から、加藤響の適時二塁打でさらに1点を加える。得点を2ケタに乗せた。

7点リードの9回表、マウンドに上がったのは8番手の三嶋一輝。小森航大郎、平良竜哉、陽柏翔を三者凡退に打ち取った。

DeNAは楽天に12対5で勝利した。

※この記事はデータスタジアム提供のデータをもとに自動生成しています