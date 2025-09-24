大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、レギュラーシーズンが佳境に入っている中で打撃不振に陥っている選手がいる。キム・ヘソン内野手もその1人だが、デーブ・ロバーツ監督は現状にため息をついているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

キムは左肩故障による離脱から9月上旬に復帰したが、そこから日本時間24日試合前時点までは8試合、打率.071、0本塁打、0打点とほとんど結果を残せていない。

同メディアは「ロバーツ監督は守備面ではキムの大ファンだが、左投手との対戦となるとまだ彼を信頼していない」としつつ、「左投手との対戦では、彼とはあまり相性が良くない。ボールが彼から遠ざかるんだ。守備に関しては素晴らしいと思う。彼はメジャー1年目だが、素晴らしい仕事をしていると思う」というロバーツ監督のコメントを紹介。

また、同監督は「今のヘソンはゾーンから外れた球を追いかけることが多すぎて、コンタクトが足りていないと思う。私としては、たくさん追いかけ回してコンタクトが取れない状態は、ポストシーズンに向けて良い状態とは言えない。メジャーの打者としての成長には、まだ多くの課題が残されていると思う。四球が少なすぎる。追い球が多すぎるからだ。成長しているし必ず良くなると思うが、現時点ではポストシーズンの投球に対応できる選手を優先せざるを得ない」とも口にしているという。

