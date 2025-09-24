24日（水）、ナゴヤ球場でのウエスタン・リーグ、対くふうハヤテ戦。中日の先発投手は草加勝、対するくふうハヤテの先発投手は大竹風雅。

4回表、草加は仲村来唯也にソロホームラン、野口泰司にもソロホームランを浴び2点を奪われる。中日は先制を許してしまう。

2点を追う5回裏、中日は得点圏にランナーを進める。駿太、川上理偉の連打で無死一・二塁とし、打席には中村奈一輝を迎えるも送りバント失敗で1アウトに。尾田剛樹は送りバントで二死二・三塁と変わる。続く土田龍空は内野ゴロに倒れ3アウト。この回得点を奪うことができなかった。

6回表、草加は四球と安打で無死一・三塁のピンチを招き、仲村来唯也の犠牲フライで1点を奪われる。0対3となる。

草加は6回89球、5安打、6奪三振、2四球、3失点で降板。7回表からは2番手・高橋幸佑が投入される。無死満塁とされたものの無失点で切り抜けた。

7回裏、尾田剛樹、土田龍空の連打などで一死一・三塁とし、川越誠司が犠牲フライを放ち1点を返す。1対3とする。

8回表、3番手の石川翔が登板。篠原玲央の適時打で1点を奪われる。1対4となる。

3点を追いかける8回裏、一死から村松開人がライトへのソロを放ち1点を追加。さらに駿太、川上理偉の連打で一死一・三塁とし、津田啓史の適時二塁打で1点を奪う。なおも尾田剛樹の四球で一死満塁とすると、この試合ここまで2安打の土田龍空が適時打を放ち1点を挙げ同点に追いつく。続く川越誠司が押し出しの四球を選びこの回、逆転に成功。さらにチェイビスが犠牲フライを放ちさらに1点を加える。中日、この試合初めてのリードを奪う。

2点リードの9回表、マウンドに4番手の橋本侑樹が上がる。ランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

中日はくふうハヤテに6対4で勝利した。

