ロルフベンツが「NUVOLA」 10周年を記念したアニバーサリーキャンペーンを実施

ドイツのラグジュアリー家具ブランドである「ROLF BENZ（ロルフベンツ）」は、自社の人気ソファーシリーズ「NUVOLA」が10周年を迎えたのを記念し、期間限定のアニバーサリーキャンペーンを実施している。なお、対象店舗はロルフベンツ東京および大塚家具全店舗となっている。

【画像】ロルフベンツを代表するソファ「NUVOLA（ヌヴォラ）」（写真4点）

豊富なモジュールを自由に組み合わせることで、空間やライフスタイルに合わせた多彩なレイアウトを構成できるソファー「NUVOLA」は、ひとりの時間から家族での団欒、友人とのパーティーまでを幅広くカバーしてくれる”ライフシーンによりそう” ソファー。多様なサイズやパーツ、シートハイにソファーの脚部までをカスタムすることが可能なため、室内のスタイルに合わせてオリジナリティーを出すことができる。また、フレーム作りから張りぐるみまでの全ての製造工程を自社工場で一貫して行っているのも信頼のポイントだ。これにより全てをコントロールし、高い次元で品質をキープすることができる。

なお、キャンペーンではファブリック・レザーいずれの張り地も、アニバーサリー特別価格でオーダーすることができる他、期間中はファブリックコレクションがすべて、求めやすい「11番カテゴリー」の価格で購入することができる。

対象モデル：ROLF BENZ「NUVOLA （ヌヴォラ） 」

内容：アニバーサリー特別価格での提供（※在庫品は対象外）、全ファブリック張り地を求めやすい「11番カテゴリー」の価格でオーダー可能。

期間：2026年3月31日（火）まで

対象店舗：ロルフベンツ東京、大塚家具の全店舗

詳細：https://www.rolf-benz-tokyo.jp/products/rolf-benz-nuvola/

＜アニバーサリーキャンペーン価格例＞

サイズ：W4170×D3130×H850（SH410）㎜

通常価格：5,907,154円（税込）

キャンペーン特別価格：4,049,400円（税込）

※ファブリック 28番カテゴリーをオーダーの場合

サイズ：W3090×D1520×H850（SH410）㎜

通常価格：2,962,396円（税込）

キャンペーン特別価格：1,957,890円（税込）

※ファブリック 28番カテゴリーをオーダーの場合